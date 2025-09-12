Российский защитник будет выступать за клуб греческой Суперлиги

Бывший футболист «Урала», «Ростова» и «Факела» Игорь Калинин будет выступать за греческий «Пансерраикос».

29-летний футболист летом покинул «Ростов». На протяжении трех последних сезонов он выступал за «Факел» на правах аренды. С греческим клубом Калинин заключил годичный контракт.

По данным инсайдера Ивана Карпова, Калинин в Греции будет зарабатывать €200–250 тыс.

Футболист заявил, что решил выйти из зоны комфорта и попробовать свои силы в другом чемпионате.

Всего в РПЛ Калинин провел 104 матча, забил два мяча и отдал девять передач.

Ранее стало известно, что бывший футболист «Спартака» Павел Маслов будет играть за «Чайку».