Российский защитник «Каролины» разметал по льду игроков «Чикаго»

Защитник клуба «Каролина Харрикейнз» Александр Никишин стал героем эпизода в матче регулярного чемпионата против «Чикаго Блэкхокс» (3:4 Б).

За несколько секунд Никишин отправил на лед двух игроков соперника. Россиянин мощным силовым приемом встретил на синей линии 20-летнего нападающего «Чикаго» Ника Лардиса.

За своего партнера решил вступиться Оливер Мур, вызвавший Никишина на бой. Драка получилась непродолжительной. Защитнику «Каролины» хватило трех коротких ударов, чтобы уложить оппонента.

По иронии судьбы оба пострадавших от Никишина хоккеиста внесли заметный вклад в победу «Чикаго». Лардис стал автором одного из голов, Мур отметился результативной передачей и победным послематчевым буллитом.

Никишин в этом матче очков не набрал. За 15:47 игрового времени он сделал один бросок, два силовых приема и один раз блокировал шайбу. В своем дебютном сезоне в НХЛ российский защитник набрал уже 20 (6+14) результативных баллов в 50 играх.

Ранее Евгений Малкин и Егор Чинахов помогли «Питтсбург Пингвинз» обыграть «Эдмонтон Ойлерз».