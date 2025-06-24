Российский защитник стал обладателем Кубка Колдера за победу в АХЛ

В финальном противостоянии плей-офф Американской хоккейной лиги (АХЛ) сошлись «Абботсфорд Кэнакс» и «Шарлотт Чекерс», фарм-клубы «Ванкувер Кэнакс» и «Флорида Пантерз» соответственно. В шестом матче «Абботсфорд» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл серию 4:2.

В составе «Абботсфорда» выступал 21-летний российский защитник Кирилл Кудрявцев. Он стал лучшим игроком плей-офф по показателю полезности — +18. В 21 матче постсезона защитник набрал 10 (1+9) очков.

В 2022 году «Ванкувер» выбрал Кудрявцева в седьмом раунде драфта под общим 208-м номером. В России хоккеист выступал за молодежные команды системы ярославского «Локомотива».

Во взрослом хоккее Кудрявцев проводил дебютный сезон.

Ранее голкипер Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов во второй раз подряд стали обладателями Кубка Стэнли в составе «Флориды». Во время чемпионского парада россияне обернулись в национальные флаги.