Российским дзюдоистам вернули национальные символы

Российские атлеты получат национальные символы, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби, который пройдет с 28 по 30 ноября.

«Спорт — это последний мост, объединяющий людей и нации в сложнейших конфликтных ситуациях и условиях. Спортсмены не несут ответственности за решения правительств или других национальных институтов, и наш долг — защищать атлетов», — говорится в заявлении IJF.

В нем также подчеркивается, что Россия всегда была одной из ведущих стран в мировом дзюдо, и полное восстановление прав российских спортсменов обогатит международные соревнования.

