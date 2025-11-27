Российским дзюдоистам вернули национальные символы
Международная федерация дзюдо разрешила россиянам выступать с флагом и гимном
Фото: [Федерация дзюдо России]
Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила российским спортсменам выступать с национальными флагом и гимном.
Российские атлеты получат национальные символы, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби, который пройдет с 28 по 30 ноября.
«Спорт — это последний мост, объединяющий людей и нации в сложнейших конфликтных ситуациях и условиях. Спортсмены не несут ответственности за решения правительств или других национальных институтов, и наш долг — защищать атлетов», — говорится в заявлении IJF.
В нем также подчеркивается, что Россия всегда была одной из ведущих стран в мировом дзюдо, и полное восстановление прав российских спортсменов обогатит международные соревнования.
