Российским кикбоксерам разрешили выступать под флагом и гимном на чемпионате мира

Российские и белорусские спортсмены получили разрешение выступать под национальными флагами и под гимны своих стран на предстоящем чемпионате мира по кикбоксингу World Kickboxing Federation.

Международные соревнования пройдут с 18 по 22 ноября в Испании. Согласно информации телеграм-канала SHOT, Всероссийской Федерации Кикбоксинга удалось согласовать использование российской символики с организаторами турнира. В чемпионате мира примут участие 32 российских кикбоксера.

Стоит отметить, что в 2019 году Россия была лишена права использовать национальный флаг и гимн на международных спортивных соревнованиях из-за решения Всемирного антидопингового агентства (WADA). Теперь же российским и белорусским кикбоксерам вновь разрешено участвовать в чемпионате мира под своей национальной символикой.

Спортсмены из России и Беларуси смогут выйти на пьедестал почета с российскими и белорусскими флагами. Кроме того, им будет разрешено подняться на высшую ступень под звуки государственных гимнов. Данное решение стало важной вехой в восстановлении позиций российского и белорусского спорта на международной арене после введения ограничительных мер.

Ранее стало известно о том, что российского хоккеиста Макарова дисквалифицировали на 20 месяцев за наркотики.