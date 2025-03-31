Российского актера Марка Эйдельштейна внесли в украинскую базу «Миротворец»

В базу данных скандально известного украинского ресурса «Миротворец» был занесен российский актер Марк Эйдельштейн, исполнивший ведущую роль в фильме «Анора», получившем премию «Оскар», сообщил ТАСС.

Согласно информации, опубликованной на сайте, причиной включения 23-летнего Эйдельштейна в перечень лиц, представляющих угрозу, стало «посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также неоднократное умышленное пересечение украинской границы в обход установленных правил».

Эйдельштейн стал широко известен после главной роли в картине «Страна Саша» (2022). Впоследствии он снялся в ленте «Анора» (2024), триумфально победившей в категории «Лучший фильм» на церемонии вручения премии «Оскар».

Ранее в этом году актер был включен в расширенный список претендентов на премию BAFTA, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств.

Сайт «Миротворец, запущенный в 2014 году, представляет собой базу данных, содержащую личную информацию, собранную незаконными методами.

В нее включены журналисты, деятели культуры и политики, посещавшие Крым, Донбасс или каким-либо образом не угодившие создателям сайта. На территории Российской Федерации доступ к данному интернет-ресурсу заблокирован по решению суда.

Ранее сообщалось, что в России запустили аналог сайта «Миротворец» для отъявленных русофобов.