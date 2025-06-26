Российского баскетболиста впервые выбрали в топ-10 драфта НБА
Клуб «Бруклин» выбрал россиянина Демина под восьмым номером на драфте НБА
Фото: [БК «Бруклин Нетс»]
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выбрал на драфте 19-летнего россиянина Егора Демина под общим восьмым номером.
Это самый высокий выбор в истории для российских баскетболистов на драфте НБА. Прежним достижением было 12-е место Ярослава Королева, которого «Клипперс» выбрали в 2005 году.
Сезон 2024/2025 Демин провел за университет имени Бригама. Разыгрывающий защитник сыграл 33 матча, в которых набирал в среднем 10,6 очка и делал 5,5 передачи.
Под первым номером драфта «Даллас» выбрал Купера Флэгга, который на долгие годы может стать лицом франшизы, под вторым «Сан-Антонио» забрал разыгрывающего Дилана Харпера, под третьим в «Филадельфию» ушел Ви Джей Эджкомб.
Чемпионом НБА в сезоне 2024/2025 стала «Оклахома», обыгравшая в седьмом матче финала «Индиану».