Российского бойца убрали из UFC после яркой победы над шведом

34-летний российский боец Ринат Фахретдинов больше не числится в ростере UFC. По информации СМИ, промоушен просто не продлил контракт со спортсменом.

Выступавший в полусреднем весе Фахретдинов не потерпел ни одного поражения в UFC — семь побед и одна ничья. Всего в смешанных единоборствах боец одержал 24 победы при одной победе и одном поражении.

Фахретдинов дебютировал в UFC в июне 2022 года и регулярно получал бои. Свою самую яркую победу россиянин одержал в сентябре, когда менее чем за минуту нокаутировал шведа Андреаса Густафссона. Тем неожиданнее непродление контракта с Фахретдиновым.

Вероятнее всего, организация решила «освежить» достаточно плотную категорию в полусреднем весе. Напомним, чемпионом этого дивизиона является российский боец Ислам Махачев.

Ранее чемпионом UFC в легчайшем весе стал российский боец Петр Ян, отобравший титул у грузина Мераба Двалишвили.