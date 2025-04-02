Российского нападающего «Коламбуса» признали первой звездой дня в НХЛ

В матче с «Нэшвилл Предаторз» (8:4) российский форвард оформил хет-трик и добавил к нему результативную передачу. Второй звездой назван центральный нападающий «Монреаль Канадиенз» Ник Сузуки. В игре с «Флорида Пантерз» (3:2) он забросил две шайбы, причем вторая — в овертайме — стала победной. Третьей звездой стал защитник «Сент-Луис Блюз» Кэм Фаулер. Он также принес победу своей команде в дополнительное время — 2:1 в матче с «Детройт Ред Уингз».

Кирилл Марченко набрал уже 70 (31+39) очков в регулярном чемпионате. Это лучший сезон в НХЛ для 24-летнего нападающего. В сезоне-2023/24 на его счету было 42 (23+19) результативных балла.

Марченко является вторым бомбардиром «Коламбуса» после защитника Зака Веренски (74 очка). За «Коламбус» также выступают россияне Дмитрий Тарасов, Иван Проворов, Егор Чинахов и Дмитрий Воронков. «Блю Джекетс» ведут борьбу за попадание в плей-офф.

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