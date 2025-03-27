Российского участника Олимпийских игр обвинили в домашнем насилии

По данным канала, 57-летний бывший дискобол в последнее время оставался без работы, из-за чего находился во взвинченном состоянии. Во время очередной ссоры со своей 52-летней супругой Инессой спортсмен сорвался и избил женщину. Инцидент произошел на улице Обручева в Москве.

Ляхов нанес несколько ударов, жена ему ответила. В итоге оба пошли в поликлинику снимать побои, а Инесса зашла еще и в участок, где написала заявление на супруга.

Сергей Ляхов неоднократно побеждал на чемпионатах страны по метанию диска и толканию ядра. В 1996 году на Олимпийских играх в Атланте спортсмен пробился в финальную часть соревнований, где занял 11-е место. По завершении карьеры Ляхов выступал по ветеранам и пытался работать тренером.

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