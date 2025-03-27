У футбольного клуба «Алания» заблокировали счета из-за долга перед налоговой

У футбольного клуба «Алания» из Владикавказа заблокировали счета в трех банках, сообщил телеграм-канал Sport Baza.

По данным канала, клуб задолжал налоговой 28 млн руб. При этом, согласно опубликованному отчету, «Алания» завершила прошлый год с чистой прибылью в 17 млн руб., а общие доходы клуба выросли до 252 млн руб.

Однако финансовое положение клуба нельзя назвать благополучным. «Алания» не может платить высокую зарплату футболистам, по этой причине зимой Владикавказ покинули несколько игроков.

Команда вернет борьбу за сохранение прописки в Первой лиге. На данный момент «Алания» занимает 16-е место, набрав 22 очка в 25 матчах. В последнем туре ей удалось обыграть прямого конкурента — саратовский «Сокол» — со счетом 2:1.

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