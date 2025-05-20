Российского защитника «Вашингтона» полиция задержала с применением перцового баллончика

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев был задержан полицией за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ARL Now.

В ночь на 17 мая возле одного из кафе произошла потасовка. Полицейские заметили, как один мужчина нанес удар другому, и применили при задержании дебошира перцовый баллончик.

Позже Алексеева отпустили. В клубе сообщили, что осведомлены о случившемся и собирают дополнительную информацию.

25-летний Александр Алексеев выступает за «Вашингтон» с сезона 2024/2025. В нынешнем сезоне защитник провел лишь восемь матчей в чемпионате за основную команду, зато в плей-офф принял участие в 10 играх. Результативными действиями россиянин не отметился.

«Вашингтон» завершил сезон в НХЛ, уступив во втором раунде Кубка Стэнли «Каролине». Капитан команды Александр Овечкин забросил в плей-офф пять шайб.