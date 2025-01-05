Тренера из Владимира привлекут к ответственности за оскорбление и избиение гимнасток

В спортивной школе олимпийского резерва (СШОР) №5 по художественной гимнастике во Владимире тренер позволяла себе нецензурные выражения в адрес гимнасток.

Более того, мать одной из спортсменок рассказала, что ее дочь пришла с тренировки с синяками на лице. Также девочка рассказала, что тренер часто применяла насилие, в том числе используя для этого обруч и скакалку.

Адвокат Владислав Луньков опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал видео, в котором приводится аудиозапись тренировки в спортшколе. На аудиозаписи слышно, что тренер нецензурно оскорбляет гимнастку и повышает на нее голос.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что доведший до инсульта учительницу в Челябинске цыган умудрился нахамить самому сильному человеку в России.