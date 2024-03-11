Российскому хоккеисту Кузнецову после дебютной игры за «Каролину» вручили вантуз

Российскому нападающему Евгению Кузнецову после первой домашней игры за новый клуб «Каролина Харрикейнз» подарили вантуз. Видео с моментом вручения опубликовано в соцсетях клуба.

После матча в раздевалке главный тренер «Ураганов» Род Бриндамор под всеобщий смех вручил Кузнецову сантехническое приспособление. Сам хоккеист также с юмором воспринял подарок.

Вантуз стал отсылкой к интервью Кузнецова в местных СМИ, в котором он заявил, что в «Каролине» хотят, чтобы он был не «сантехником», а играл в свой хоккей.

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» Кузнецов перешел в «Каролину» 8 марта. У 31-летнего центрфорварда в последнее время игра за «Столичных» не клеилась. Эксперты считают, что в новом клубе талантливый россиянин сможет перезапустить свою карьеру.

Кузнецов успел провести за «Каролину» два матча. Результативными действиями нападающий пока не отметился.