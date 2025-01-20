Российскому лыжнику присудили последнее место в гонке в Швейцарии из-за фтора

Российский спортсмен-лыжник Омар Худиев стал победителем соревнований Engadin La Diagonela на дистанции 43 км классическим стилем среди любителей в Швейцарии, но позднее был лишен первого места после проверки его лыж на наличие фторсодержащих веществ. Об этом Худиев сообщил в своем телеграм-канале.

18 января в Цуоце он финишировал с результатом 2 часа 1 минута 41 секунда, опередив ближайшего соперника более чем на 2,5 минуты. После гонки у него изъяли лыжи для проверки на использование запрещенных в Европе средств с добавлением фтора, что в итоге привело к присуждению ему последнего места.

Спортсмен заметил, что у него нет лыж, которые не подвергались обработке фтором. По его словам, лыжи следовало либо обезфторивать, либо приобретать новые специально для гонок в Европе, но он не стал углубляться в эти вопросы.

Худиев также шутливо выразил сомнение, стоит ли ему стремиться к победе на следующих соревнованиях. Лыжные мази с фтором были популярны на лыжных состязаниях, так как обеспечивали лучшее скольжение, но с прошлого сезона они запрещены во всех турнирах под эгидой IBU и FIS.

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