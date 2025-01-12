Российскому регбисту в Англии запретили носить форму с флагом РФ

О происшествии, которое вызвало беспокойство у российского регбиста Кирилла Готовцева, выступающего за английский клуб «Глостер» с 2021 года, сообщает издание Daily Mail. Отмечается, что за последние три года флаг его родной страны на форме не вызывал вопросов у окружающих.

Более того, все игроки иностранных команд, участвующие во внутренних чемпионатах, носят такие нашивки на форме. Это было обычной практикой на протяжении почти десяти лет, пока в конце 2024 года некоторые активисты не выразили свое недовольство в социальных сетях по поводу футболки Готовцева.

«Мы по-прежнему полностью поддерживаем санкции Международной федерации регби 2022 года по поводу конфликта на Украине… У Кирилла не будет национального флага на его футболке в соответствии с введенными санкциями. Мы понимаем коннотации данного флага и приносим извинения, если это кого-либо оскорбило», — пояснили в «Глостере».

В клубе хоть и заявили о неприятии в «Глостере» «любых форм расизма», но флаг родной страны с формы потребовали убрать почему-то только российского регбиста.

Ранее сообщалось, что Елену Исинбаеву заметили в Волгограде на официальной церемонии прощания с заслуженным тренером России Евгением Трофимовым. Она подошла к гробу тренера и возложила к нему цветы. Трофимов скончался на 81-м году жизни.