Легкоатлетка Исинбаева приехала в РФ из Испании для участия в похоронах тренера Трофимова

Сегодня, 8 ноября, в Волгограде проходила церемония прощания с заслуженным тренером России Евгением Трофимовым. Для того, чтобы принять участие в похоронах, собралось большое количество его родных и близких. Прибыла в Волгоград и самая известная его воспитанница Елена Исимбаева, переехавшая в Испанию. Ее заметили в зале прощания при Дмитровском кладбище. Она подошла к гробу тренера и возложила к нему цветы. До этого спортсменка уже выражала свои соболезнования и назвала Трофимова, который скончался в возрасте 80 лет, своим вторым отцом.

Отъезд Исимбаевой из РФ в свое время был связан с громким скандалом. Ее обвинили в том, что она бросает родину в трудный момент несмотря на то, что ей было присвоено воинское звание. На этом фоне Исимбаеву оштрафовала российская налоговая служба почти на полмиллиона рублей.