Российскую актрису-экстремистку объявили в международный розыск

Звезду сериала «Ольга», российскую актрису Яну Троянову*, признанную в России экстремистской и иностранным агентом, объявили в международный розыск. Об этом «Ленту.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Следствие завершило предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному по факту разжигания ненависти и вражды в отношении Трояновой.

Согласно материалам дела, высказывания актрисы были направлены на унижение чести и достоинства людей по национальному признаку.

В ходе следствия также установлено, что Троянова сделала публичное заявление, формирующее враждебно-ненавистническое отношение к русским и содержащее призывы к насильственным действиям.

Ей инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ. Суд принял решение о заочном аресте обвиняемой, поскольку актриса находится за пределами России.

Ранее сообщалось, что суд наложил арест на недвижимость писателя-иноагента в Москве.

*Министерством юстиции РФ признана иностранным агентом; Росфинмониторингом внесена в перечень экстремистов и террористов.