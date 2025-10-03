Российскую актрису-экстремистку объявили в международный розыск
Звезду сериала «Ольга», российскую актрису Яну Троянову*, признанную в России экстремистской и иностранным агентом, объявили в международный розыск. Об этом «Ленту.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).
Следствие завершило предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному по факту разжигания ненависти и вражды в отношении Трояновой.
Согласно материалам дела, высказывания актрисы были направлены на унижение чести и достоинства людей по национальному признаку.
В ходе следствия также установлено, что Троянова сделала публичное заявление, формирующее враждебно-ненавистническое отношение к русским и содержащее призывы к насильственным действиям.
Ей инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ. Суд принял решение о заочном аресте обвиняемой, поскольку актриса находится за пределами России.
*Министерством юстиции РФ признана иностранным агентом; Росфинмониторингом внесена в перечень экстремистов и террористов.