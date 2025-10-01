Суд наложил арест на недвижимость писателя-иноагента Быкова

Недвижимость писателя Дмитрия Быкова* арестована, сообщило интернет-издание «Абзац» со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Он лишен возможности проводить какие-либо сделки с имуществом — продавать, переоформлять или иным образом распоряжаться им.

Речь идет о двух квартирах в престижном районе Москвы на Мосфильмовской улице, которые остались в собственности Быкова. Общая стоимость этого имущества оценивается примерно в 55 млн руб. При этом с августа 2025 года за писателем числятся долги по коммунальным платежам.

В среду, 1 октября, суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 57-летнего писателя. Его признали виновным по статьям о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ и уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах.

В качестве наказания суд назначил Быкову семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил для певицы-иноагента Марии Максаковой* пять лет колонии заочно.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.