Российскую спортсменку Алексееву отстранили на год от боев UFC за допинг

Чемпионка мира по самбо 2014 года Ирина Алексеева была дисквалифицирована Абсолютным бойцовским чемпионатом на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы UFC.

Причиной такого решения стала положительная проба рукопашницы, которая была взята у нее в июне прошлого года. На тот момент американское Антидопинговое агентство, взявшее пробу, было независимым администратором данного чемпионата. Оно не сообщало о полученном результате до октября 2023 года. В организме Алексеевой был найден тестостерон, который попал в него извне.

В связи с этим принято решение отсчитывать отстранение спортсменки с 15 октября. Ровно через год она будет снова допущена к состязаниям UFC.

Ранее депутат Госдумы Свищев допустил, что в России будет сильно ужесточено антидопинговое законодательство. Он подчеркнул, что спортсмены обязаны соблюдать нормы и принимать наказания за их нарушения.