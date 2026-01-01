Российскую телеведущую накрыло волной в Коста-Рике и чуть не утянуло на дно

В первый день 2026 года с телеведущей и светской львицей Викторией Боней произошел опасный инцидент. О нем она рассказала в соцсетях.

После празднования Нового года в Коста-Рике Боня решила искупаться в океане. Она зашла в воду, чтобы попрыгать на волнах. Неожиданно телеведущую накрыла одна из этих волн — она потеряла ориентацию и начала тонуть. На помощь тут же бросились пять дежурных спасателей.

Боня сообщила, что пыталась плыть в сторону, но у нее полностью сбилось дыхание. В критический момент ей удалось поднять руку над водой и закричать. Только после этого спасатели подплыли и вытащили ее на берег.

«Вообще не хватало кислорода, чтобы хоть немного прийти в себя. Я еще тогда плыла зачем-то и вообще зачем плыла? Мне нужно было сразу кричать. А я смотрела на берег и понимала, что в таком состоянии просто не докричусь до них, что нужно было сразу начинать кричать», — отметила телеведущая.

Она добавила, что обычно чувствует себя в воде уверенно и хорошо плавает, но в этот раз силы стихии оказались сильнее.

Особенно Боню напугало то, что инцидент случилось именно в первый день 2026 года. Она выразила благодарность команде спасателей и поблагодарила Бога за свое спасение.

