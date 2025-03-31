Представительницы Подмосковья выиграли крупный международный турнир по теннису
Минспорт: подмосковные спортсменки выиграли международный турнир по теннису
Фото: [freepik.com]
Подмосковные теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер одержали победу на турнире WTA-1000 в Майами в парном разряде среди женщин. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Им удалось обыграть представительницу Испании Кристину Букшу и спортсменку из Японии Мию Като.
«Прежде всего, я хотела бы поблагодарить публику, которая так долго ждала, чтобы нас поддержать. Это был отличный день и отличный финал», — сказала Диана Шнайдер после финала.
Для подмосковных спортсменок титул WTA стал вторым. Соревнования прошли на стадионе «Хард Рок».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.