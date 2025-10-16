«Ростов» не собирается продавать лидеров на фоне тяжелого финансового положения

Генеральный директор ФК «Ростов» Игорь Гончаров заявил «Матч ТВ», что клуб не собирается продавать лидеров команды, чтобы поправить финансовое положение.

Стало известно, что у «Ростова» имеются серьезные долги, но руководство рассчитывает избежать самого негативного сценария.

«Продажа лидеров не рассматривается. Нас устраивает состав, с этой командой можно добиться многих целей. Политика нашей академии успешна. Это направление очень перспективное и правильное», — сказал Гончаров.

Transfermarkt оценивает общую стоимость игроков «Ростова» в €40,08 млн. По версии портала, самыми дорогими футболистами команды являются бразильский вингер Роналдо (€4 млн), защитники сборной России Виктор Мелехин и Илья Вахания, защитник сборной Нигера Умар Сако, иранский вингер Мохаммад Мохеби (по €3 млн), правый защитник Андрей Лангович и полузащитник Кирилл Щетинин (по €2,8 млн).

Ранее в отставку подал президент «Ростова» Арташес Арутюнянц. Он занимал эту должность восемь лет.