«Ростов» возмущен судейством в матче с «Краснодаром»

Футбольный клуб «Ростов» выразил недовольство работой арбитра Антона Фролова в матче с «Краснодаром» (1:2) при том, что несколько спорных моментов в матче были разрешены в пользу ростовчан.

В частности, Фролов отменил гол «Краснодара» и назначил неоднозначный пенальти в ворота «быков». Эти решения он принял после консультации с ВАР, а всего за матч арбитр четыре раза подходил к монитору.

«Ростов» направил письмо в ЭСК и КДК РФС, чтобы обжаловать красную карточку Ильи Вахании, которую защитник получил в концовке матча. Кроме того клуб опубликовал подборку видео с эпизодами, которые, по правилам, обжаловать нельзя, но «Ростов» хотел бы получить разъяснения по их трактовке.

Российская премьер-лига вернулась из зимнего отпуска с целой серией судейских скандалов. Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что судейский корпус оказался не готов к рестарту РПЛ.