Ростовцев рассказал о своем отношении к Губерниеву

Трехкратный чемпион мира, вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев в интервью Metaratings.ru высказался о комментаторе «Матч ТВ» Дмитрии Губерниеве, с которым у него был давний конфликт.

Функционер СБР признался, что он не изменил своего отношения к комментатору, но не обращает внимания на его высказывания.

«Я ничего не слышу и не слушаю, что он говорит. Возможно, он что-то и говорит про меня, но дай Бог ему здоровья», — сказал Ростовцев.

У Губерниева и Ростовцева давний конфликт, которому больше десяти лет. Самый известный эпизод произошел в 2014 году, когда в аэропорту Шереметьево дошло до стычки между мужчинами. Ростовцев считает, что комментатор занимается не критикой, а критиканством, Губерниев, в свою очередь, сомневается в профессиональных качествах Ростовцева-тренера.

Ранее в СБР рассказали о процедуре допуска российских биатлонистов.