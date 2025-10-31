РПЛ проголосовала за новый четырехлетний контракт с «Матч ТВ»

Предыдущий контракт истекает по окончании нынешнего сезона, новый — рассчитан на следующий четырехлетний цикл. «Матч ТВ» получит эксклюзивные права на трансляции. Каналы телекомпании покажут все матчи чемпионата России, не менее 60 трансляций будет на бесплатном федеральном канале.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин назвал продление соглашения отличным подарком на 10-летие телеканала.

По данным «РБ Спорт», размер нового контракта составит 28,5 млрд, что на 10% больше, чем лига получила по предыдущему соглашению.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев объяснил, чем будут полезны трансляции Олимпиады в Милане, где практически не будет российских спортсменов.