Ротенберг ответил на вопрос о готовности возглавить «Динамо»
Роман Ротенберг: «Я сейчас сконцентрирован на сборной России»
Фото: [ХК СКА]
Главный тренер сборной России-25 и член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг ответил на вопрос Metaratings.ru о готовности возглавить тренерский штаб бело-голубых.
«Динамо» отправило в отставку главного тренера Алексея Кудашова, временно обязанности исполняет его помощник Вячеслав Козлов.
«Вы мне это предлагаете? Я сейчас сконцентрирован на сборной России. Готовимся к Кубку Первого канала, все мысли только об этом. У «Динамо» лучшие болельщики, лучшая арена, замечательная инфраструктура, сильные игроки. Я верю, что «Динамо» станет чемпионом, и мы все будем помогать», — сказал Ротенберг.
«Динамо» после отставки Кудашова проиграло два матча — «Спартаку» и «Сибири», которая в игре с бело-голубыми прервала свою 13-матчевую серию без побед. Ранее журналист «СЭ» Алексей Шевченко заявил, что Ротенберг возглавит «Динамо» после Кубка Первого канала, если к этому времени у Козлова не будет достойных результатов.