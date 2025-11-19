Журналисты узнали, в каком случае Ротенберг может возглавить московское «Динамо»

В понедельник, 17 ноября, «Динамо» отправило в отставку Алексея Кудашова. Исполняющим обязанности главного тренера назначен его помощник Вячеслав Козлов.

«Я знаю только один инсайд: если у Козлова сейчас не пойдет, то после Кубка Первого канала некий Ротенберг возглавит «Динамо», — сказал Шевченко.

«Динамо» проиграло первый матч под руководством Козлова «Спартаку» со счетом 2:4. В ходе игры фанаты бело-голубых скандировали фамилию Кудашова.

Роман Ротенберг после минувшего сезона оставил пост главного тренера СКА. В настоящее время специалист входит в состав совета директоров «Динамо» и отвечает в клубе за развитие юношеского хоккея.

Сообщалось, что одной из причин увольнения Кудашова стал конфликт с генеральным директором клуба Сергеем Сушко.