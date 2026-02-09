Ротенберг рассказал, как МОК может повлиять на допуск российских хоккеистов
Роман Ротенберг: «Ждем от МОК не рекомендации, а приказа для всех федераций»
Фото: [ХК СКА]
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался о ситуации с допуском российских хоккеистов к международным соревнованиям.
В ряде игровых видов спорта постепенно начинается возвращение юношеских сборных России. Однако Международная федерация хоккея (ИИХФ) продолжает настаивать на отстранении даже юниорских команд, несмотря на рекомендации МОК.
Ротенберг пояснил, что из 50 федераций только 13 допустили россиян именно потому, что это была всего лишь рекомендация со стороны олимпийского комитета, и федерации имели право самим решать вопрос о допуске.
«Сейчас МОК обсуждает вопрос в ином формате, что будет уже не рекомендация, а будет дано формальное указание федерациям о допуске России. Это, как они сказали на своем совещании, произойдет после Олимпиады в Италии. Поэтому ждем соответствующего решения МОК: чтобы уже была не рекомендация, а приказ для всех федераций о допуске России», — сказал Ротенберг журналистам.
