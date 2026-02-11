«Ротор» заявил о готовности вернуться в РПЛ

Он подтвердил, что перед командой поставлена задача пробиться в стыковые матчи. Однако это подразумевает не просто занятие определенного места, но и борьбу за выход в РПЛ.

«Было бы странно выйти в стыковые матчи и сказать: «Давайте просто сыграем». Конечно, если мы туда попадем, задача будет одна — победить, пройти дальше и выйти в элиту», — подтвердил Кривов.

В 90-е годы прошлого столетия «Ротор» был одной из сильнейших команд России. Волгоградцы дважды становились серебряными призерами чемпионата страны и еще один раз выиграли бронзу. В последний раз «Ротор» выступал в высшем дивизионе в сезоне 2021/22.

В настоящее время «Ротор» занимает седьмое место в Первой лиге с 30 очками после 21 матча. Отставание от четвертого места (зона стыковых матчей) составляет четыре балла. В первом после возобновления турнира матче «Ротор» сыграет со «Спартаком» из Костромы, который как раз и занимает четвертую строчку.

