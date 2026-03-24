Роза Сябитова перестала летать за границу: в Таиланде за ней гнались с дубиной

Роза Сябитова, главная сваха страны, призналась, что ее отпуска теперь проходят исключительно в России. И причина тут не в любви к родным пенатам, а в курьезах, которые чуть не стоили ей свободы. В интервью Общественной Службе Новостей телеведущая рассказала историю, которая заставит любого туриста дважды подумать, прежде чем заходить в чужой храм без подготовки.

Все случилось в Таиланде. Сябитова зашла в местную святыню, не обратив внимания, что ее спина оголилась, а на ней были шорты — для тайской культуры совершенно неприемлемый вид в храме. Монах с дубиной погнался за ней, обвинив в осквернении священного места. По словам теледивы, ее чудом не посадили в тюрьму. И этот случай стал для нее последней каплей в череде зарубежных приключений.

С тех пор Сябитова твердо решила: отдых — только в России. Она не скрывает, что пока даже не знает, куда именно поедет в этот раз: съемки слишком загружают, и времени на планирование практически нет. Но главный вывод, который она делает из своей истории, адресован всем путешественникам: прежде чем отправляться в другую страну, нужно досконально изучить ее законы и традиции, чтобы не повторить ее ошибку.

