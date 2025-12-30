Российская премьер-лига (РПЛ) объявила состав участников Зимнего кубка, а также сроки и место проведения турнира.

Зимний Кубок РПЛ пройдет в Абу-Даби с 3 по 10 февраля. В нем примут участие прошлогодний победитель «Зенит», а также «Краснодар», ЦСКА и «Динамо». Московский «Спартак», выигрывавший турнир в 2023 и 2024 годах, на этот раз решил отказаться от участия в Зимнем кубке.

Команды сыграют между собой в круг. В случае ничьей сразу после основного времени будет назначена серия пенальти. За победу в основное время начисляется три очка, за победу в серии пенальти — два, за поражение в серии пенальти — одно.

Все матчи Зимнего кубка РПЛ покажут в прямом эфире телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как обычно отмечает Новый год.