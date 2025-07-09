Скандал в российском футболе набирает обороты: во взятках подозревают уже девять арбитров

В российском футболе продолжает набирать обороты коррупционный скандал. Во взятках для обеспечения необходимого результата подозреваются девять арбитров, сообщил инсайдер Иван Карпов.

В числе подозреваемых находятся фигурировавшие в «деле „Торпедо“» Максим Перезва и Богдан Головко. Головко накануне был задержан полицией. Журналист Максим Алланазаров уверяет, что у правоохранителей имеются прямые доказательства противоправных действий (записи разговоров, переписка, транзакции).

Отмечается, что под подозрение попал еще один клуб, кроме «Торпедо».

Ранее адвокат арестованного владельца «Торпедо» Леонида Соболева Александр Дубровинский высказался по поводу задержания Головко. Он отметил, что в минувшем сезоне арбитры результативно ошибались как в пользу «Торпедо», так и в пользу соперников автозаводцев.