«Рубин» договорился о покупке защитника сборной Гондураса

По его данным, сумма трансфера составит €800 тыс., при том что портал Transfermarkt оценивает игрока в €1,8 млн.

В минувшем сезоне Мальдонадо сыграл в 38 матчах за румынский клуб во всех турнирах, отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. В активе игрока также 37 матчей за национальную сборную в карьере.

До переезда в Европу Мальдонадо играл в чемпионатах Гондураса, Чили, Мексики, а также в американской МЛС.

Ранее стало известно, что «Зенит» не смог договориться с «Рубином» о трансфере нападающего Мирлинда Даку. Албанский форвард продолжит выступать за казанский клуб.