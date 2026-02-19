«Рубин» готов бесплатно отдать бывшего футболиста «Спартака»

28-летнего экс-полузащитника сложно трудоустроить на условиях аренды, поскольку у футболиста высокая зарплата — 6 млн руб. в месяц. Поэтому «Рубин» готов оформить бесплатный трансфер.

По данным источника, казанцы уже неоднократно предлагали Ломовицкому разорвать контракт и выплатить компенсацию в размере нескольких месячных зарплат. Однако футболист не поддается на уговоры и хочет отработать контракт до конца (до 30 июня 2026 года).

В январе 2022 года «Спартак» продал Ломовицкого «Рубину» за €1,5 млн. После этого полузащитник съездил из казанского клуба в аренду в «Химки» и «Факел». В нынешнем сезоне футболист не провел на поле ни одной минуты. В начале сентября он оставался на скамейке запасных, а затем пропускал матчи якобы из-за неизвестного повреждения.

Ранее «Ахмат» арендовал защитников Джамалутдина Абдулкадырова из ЦСКА и Даниила Хлусевича из «Спартака».