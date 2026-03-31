«Рубин» и «Нефтехимик» могут объединиться в один клуб

Футбольные клубы «Рубин» и «Нефтехимик» ведут переговоры об объединении, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе казанского клуба.

В «Рубине» сообщили о том, что речь идет как минимум о формировании единой системы подготовки молодых футболистов в Татарстане. Журналист Сергей Ильев, специализирующийся на освещении Первой лиги, писал, что «Нефтехимик» может полностью войти в структуру «Рубина».

Казанский «Рубин» выступает в РПЛ, где занимает на данный момент восьмое место. Такую же позицию, но в Первой лиге, занимает нижнекамский «Нефтехимик».

