«Рубин» начал войну с торговцами контрафактной атрибутикой
«Mash на спорте»: «Рубин» подал восемь исков за незаконное использование бренда
Фото: [ФК «Рубин»]
Футбольный клуб «Рубин» начал борьбу с незаконными продавцами клубной атрибутики, рассказал телеграм-канал «Mash на спорте».
Уже более трех лет назад «Рубин» разместил свою атрибутику на популярных маркетплейсах, но продажи идут не очень хорошо. Так, фирменных бейсболок казанский клуб продал в официальном магазине не более тысячи штук в год, тогда как торговцы подделками реализуют товара в 40 раз больше.
По данным канала, «Рубин» направил иски к восьми магазинам, торгующим паленым мерчем. Уже удалось отсудить около 500 тыс. руб., половина дел еще рассматривается в судах.
Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев предложил РПЛ создать резервный фонд, куда клубы перечисляли бы средства, которые могут потребоваться в форс-мажорных обстоятельствах.