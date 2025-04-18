«Рубин» начал войну с торговцами контрафактной атрибутикой

Уже более трех лет назад «Рубин» разместил свою атрибутику на популярных маркетплейсах, но продажи идут не очень хорошо. Так, фирменных бейсболок казанский клуб продал в официальном магазине не более тысячи штук в год, тогда как торговцы подделками реализуют товара в 40 раз больше.

По данным канала, «Рубин» направил иски к восьми магазинам, торгующим паленым мерчем. Уже удалось отсудить около 500 тыс. руб., половина дел еще рассматривается в судах.

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев предложил РПЛ создать резервный фонд, куда клубы перечисляли бы средства, которые могут потребоваться в форс-мажорных обстоятельствах.