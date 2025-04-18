В Госдуме предложили РПЛ создать резервный фонд для проблемных клубов

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии «Спорт-Экспрессу» высказался о ситуации с футбольным клубом «Химки».

Ранее появились сообщения, что футболисты основного состава подмосковного клуба могут не выйти на матч с «Зенитом», протестуя против задержек зарплаты.

Свищев отметил, что подобные ситуации вредят имиджу Российской премьер-лиги (РПЛ) и предложил подумать о некоем резервном фонде на случай форс-мажорных ситуациях.

По его идее клубы РПЛ должны регулярно перечислять в такой фонд взносы, а в случае кризисной ситуации комиссия лиги может взять на себя кризисное управление клубом и погасить его долги из резервного фонда.

«Могут быть и другие варианты, но нельзя допускать того, чтобы из-за этой ситуации страдали все: болельщики, другие клубы, имидж лиги. Такие вещи допускать нельзя. Мы должны обеспечить финансовую стабильность лиге и ее участникам», — заявил Свищев.

«Химки» отправили в отставку главного тренера Франка Артигу и его помощников. Это произошло после домашнего поражения от «Крыльев Советов» (1:3). «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.