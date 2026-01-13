«Рубин» собирается уволить Рахимова, стал известен размер неустойки

По данным инсайдера Ивана Карпова, Рахимов получит в качестве неустойки 36 млн руб. (около €400 тыс.). Специалист возглавлял казанский клуб с апреля 2023 года, его контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

Главным тренером «Рубина» должен стать экс-наставник «Химок» Франк Артига. 10 января он уже расторг контракт со своим прежним клубом — «Петру Атлетику» из Анголы. Сообщалось, что казанцы вынуждены будут потратиться и на неустойку за прерывание Артигой контракта — порядка €700 тыс.

«Рубин» набрал 23 очка в 17 матчах и идет на седьмом месте в РПЛ. Однако руководство клуба считает, что команда должна находиться выше и показывать более зрелищный футбол.

В конце декабря сообщалось, что отставку Рахимова утвердил глава Татарстана Рустам Минниханов, но клуб не мог уволить специалиста, поскольку тот уехал из Казани и не отвечал на телефонные звонки из «Рубина».