«Рубин» собирается уволить Рахимова, стал известен размер неустойки
Inkazan: «Рубин» объявит об отставке тренера Рахимова 13 января 2026 г.
Фото: [ФК «Рубин»]
Казанский «Рубин» 13 января объявит об увольнении главного тренера Рашида Рахимова, сообщает портал Inkazan.
По данным инсайдера Ивана Карпова, Рахимов получит в качестве неустойки 36 млн руб. (около €400 тыс.). Специалист возглавлял казанский клуб с апреля 2023 года, его контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.
Главным тренером «Рубина» должен стать экс-наставник «Химок» Франк Артига. 10 января он уже расторг контракт со своим прежним клубом — «Петру Атлетику» из Анголы. Сообщалось, что казанцы вынуждены будут потратиться и на неустойку за прерывание Артигой контракта — порядка €700 тыс.
«Рубин» набрал 23 очка в 17 матчах и идет на седьмом месте в РПЛ. Однако руководство клуба считает, что команда должна находиться выше и показывать более зрелищный футбол.
В конце декабря сообщалось, что отставку Рахимова утвердил глава Татарстана Рустам Минниханов, но клуб не мог уволить специалиста, поскольку тот уехал из Казани и не отвечал на телефонные звонки из «Рубина».