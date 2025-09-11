«Рубин» подписал защитника из системы «Ливерпуля»

За 25-летнего футболиста «Рубин» заплатил испанскому «Бургосу» €1 млн. Контракт рассчитан на четыре года.

С 2018 по 2024 год Арройо принадлежал «Ливерпуль», но так и ни разу не сыграл за клуб, не получив разрешения на работу в Англии. Все это время футболисту приходилось играть по арендам — в основном в клубах испанской Сегунды. Год назад Арройо перешел в «Бургос» на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Арройо провел за «Бургос» 38 матчей, отметившись голом и результативной передачей, а также шестью желтыми карточками.

