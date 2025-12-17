«Рубин» решил уволить главного тренера

Совет директоров «Рубина» проголосовал за отставку главного тренера Рашида Рахимова, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Решение еще не окончательное, так как его должен утвердить глава Татарстана Рустам Минниханов. Если он поддержит решение совета директоров, то новым тренером казанского клуба может быть назначен Владимир Федотов. По данным источника, экс-тренер ЦСКА уже находится в Казани и готов приступить к работе.

Рашид Рахимов возглавляет «Рубин» с апреля 2023 года. Перед зимней паузой казанский клуб занимает седьмое место в РПЛ с 23 очками в 18 матчах.

Ранее стало известно, что совет директоров московского «Динамо» не смог определиться с кандидатурой главного тренера. Команду после отставки Валерия Карпина временно возглавляет Ролан Гусев.