«Рубин» выбрал тренера, отвергнутого «Спартаком»

В ноябре Благоевич был уволен из «Партизана», хотя клуб лидирует в чемпионате Сербии и на равных бьется с «Црвеной Звездой», которая превосходит соперника по бюджету и административному ресурсу. Вскоре после увольнения специалиста предлагали «Спартаку», однако красно-белые от него отказались.

Ранее Благоевич работал в сербских клубах из низших дивизионов, в казахстанских «Каспие» и «Астане», венгерском «Дебрецене». Карпов отмечает, что все клубы серба демонстрировали комбинационный футбол, основанный на тотальном контроле мяча.

Инсайдер отмечает, что Благоевич подойдет «Рубину» еще и потому, что в казанском клубе собрано немало игроков из бывшей Югославии и Албании.

«Рубин» занимает седьмое место в РПЛ. Казанский клуб решил уволить Рашида Рахимова, но пока не может этого сделать, потому что специалист уехал из Казани и не выходит на контакт с работодателями.