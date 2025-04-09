Рублев одержал первую победу под руководством Марата Сафина
Андрей Рублев обыграл Гаэля Монфиса на «Мастерсе» в Монте-Карло
Фото: [АТР]
Теннисист Андрей Рублев одержал свою первую победу под руководством нового тренера Марата Сафина, двукратного победителя турниров Большого шлема.
На турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло Рублев одолел француза Гаэля Монфиса. Матч завершился в двух партиях — 6:4, 7:6. Любопытно, что сам Сафин ни разу не обыгрывал Монфиса, счет их личных встреч — 0:4.
38-летний Монфис женат на украинской теннисистке Элине Свитолиной, которая резко выступает против участия российских спортсменов в турнирах.
Рублев подчеркнул после победы, что Сафин оказал ему большую психологическую поддержку.
«По ходу матча его уверенность просто придавала мне спокойствие», — сказал Рублев.
В следующем круге россиянин встретится с еще одним французским теннисистом, Артуром Фисом.
Ранее сообщалось, что российские борцы выиграли четыре золотые медали на чемпионате Европы по вольной борьбе и посвятили их памяти Бувайсара Сайтиева.