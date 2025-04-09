Рублев одержал первую победу под руководством Марата Сафина

Теннисист Андрей Рублев одержал свою первую победу под руководством нового тренера Марата Сафина, двукратного победителя турниров Большого шлема.

На турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло Рублев одолел француза Гаэля Монфиса. Матч завершился в двух партиях — 6:4, 7:6. Любопытно, что сам Сафин ни разу не обыгрывал Монфиса, счет их личных встреч — 0:4.

38-летний Монфис женат на украинской теннисистке Элине Свитолиной, которая резко выступает против участия российских спортсменов в турнирах.

Рублев подчеркнул после победы, что Сафин оказал ему большую психологическую поддержку.

«По ходу матча его уверенность просто придавала мне спокойствие», — сказал Рублев.

В следующем круге россиянин встретится с еще одним французским теннисистом, Артуром Фисом.

Ранее сообщалось, что российские борцы выиграли четыре золотые медали на чемпионате Европы по вольной борьбе и посвятили их памяти Бувайсара Сайтиева.