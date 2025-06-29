Рудковская назвала условие одномоментного оргазма у всех женщин

Она отметила, что была проделана гигантская работа. Особенно Рудковскую впечатлил финальный номер с алыми парусами и искрящейся гитарой в руках у Загитовой.

Отдельный респект Рудковская выразила Алексею Ягудину. Его выступление она назвала «высочайшим пилотажем старой школы», до сих пор непревзойденным.

Продюсер призналась, что хотела бы увидеть шоу, где вместе бы выступили бывшие соперники, два олимпийских чемпиона, Алексей Ягудин и ее супруг Евгений Плющенко.

«Я, конечно, мечтаю, чтобы Алексей обязательно хотя бы в одном проекте откатал с Евгением, чтобы можно было показывать двух мэтров старой школы на одном льду. Мне кажется, оргазм будет у всех женщин одномоментно», — заявила Рудковская.

Премьера-шоу «Ассоль» Алины Загитовой прошла в Санкт-Петербурге. Ранее о репетициях спектакля рассказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.