Рудковская порадовалась призовым Плющенко за победу на турнире по паделу

Продюсер Яна Рудковская рассказала о победе своего супруга Евгения Плющенко в дуэте с известным футболистом Александром Мостовым на турнире по паделу.

Она сообщила, что первый в истории «Bosco Padel Cup» был организован предпринимателем Михаилом Куснировичем и победительницей двух турниров Большого шлема Светланой Кузнецовой.

«Помимо огромного букета цветов 1 млн руб. в семейный бюджет капнул, а не только прекрасные воспоминания!» — написала Рудковская в телеграм-канале.

Ранее Яна Рудковская заявила, что хотела бы увидеть ледовое шоу с участием олимпийских чемпионов Евгения Плющенко и Алексея Ягудина. По ее мнению, такое представление гарантировало бы одномоментный оргазм у всех женщин.