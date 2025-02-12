В Северной Осетии руководитель оркестра умерла прямо во время концерта

Заслуженная артистка Северной Осетии и художественный руководитель оркестра государственного ансамбля «Алан» Эльза Датиева скончалась прямо во время выступления. Эту информацию подтвердили в Министерстве культуры региона, передает ТАСС.

Концерт, в котором принимал участие государственный фольклорный ансамбль песни и танца Чеченской Республики «Нохчо» совместно с государственным академическим ансамблем танца Северной Осетии «Алан», проходил на сцене Дворца молодежи во Владикавказе.

Ранее сообщалось, что народный артист СССР Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет.