Руководство «Спартака» потребовало от спортивного директора предоставить список кандидатур на замену Станковичу

Руководство «Лукойла» попросило спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао предоставить финальный список кандидатур на пост главного тренера для рассмотрения на совете директоров, сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, руководство клуба уже отклонило несколько кандидатур, предложенных испанцем.

Это означает, что дни тренерского штаба Деяна Станковича в «Спартаке», видимо, сочтены. Красно-белые занимают шестое место в чемпионате страны, а сам главный тренер продолжает отбывать месячную дисквалификацию.

Ранее сообщалось, что Кахигао не доверяет российским специалистам, а основным кандидатом на пост главного тренера видит своего соотечественника Луиса Гарсию, ранее работавшего в испанских клубах из нижней половины турнирной таблицы Премьеры.