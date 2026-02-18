Певица Виктория Цыганова уже три десятилетия назад перестала быть просто артисткой, превратившись в создателя полноценного модного дома. В беседе с Общественной Службой Новостей она раскрыла подробности своего бренда «TSIGANOVA», который стал настоящим мостом между русской традицией и современной модой. Идея родилась из простого желания творить красоту, но вылилась в нечто гораздо большее — в миссию по сохранению культурного кода через ткань и нитки.

Коллекции Цыгановой, вобравшие в себя колорит русского национального костюма с его кафтанами и душегреями, оказались востребованы далеко за пределами родины. Певица с удивлением обнаружила, что ее вещи ручной работы собирают настоящие коллекционеры в Испании, Англии, Америке и Арабских Эмиратах. Приглашения на мировые подиумы в Милан и Дубай не заставили себя ждать, хотя пандемия спутала карты, свернув амбициозные планы. Но главное — интерес остался: в иностранцах, как ни странно, русская эстетика находит живой отклик благодаря своей сердечности, теплоте и неповторимой славянской «изюминке».

Однако выходить на глобальный рынок сегодня Цыганова не спешит, и причина тут не в отсутствии спроса, а в принципиальной позиции. В эпоху массового потребления и навязанных стандартов она видит в своей одежде оружие — мягкое, но мощное. Каждый стежок для нее — это борьба за сохранение идентичности, возможность показать миру не агрессивную пропаганду, а живую, настоящую Россию с ее архитектурой, живописью и балетом.

Свою культурную экспансию Цыганова теперь расширяет и на театральные подмостки. Она работает над грандиозным шоу-балетом «Виктория» на музыку Чайковского и Рахманинова, где главной героиней станет русская душа. Певица убеждена: красота — это созидательная сила, способная сказать о стране больше любых политических лозунгов. И ее пример доказывает, что искреннее творчество действительно не знает границ, собирая вокруг себя тех, кто ищет в одежде не просто ткань, а душу.

