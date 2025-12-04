Цыганова выступила резко против участия осужденных чиновников в СВО

Певица Виктория Цыганова выступила с резкой критикой в адрес бывших чиновников, осужденных за коррупцию, которые пытаются восстановить свой имидж через участие в спецоперации. Ее заявление прозвучало в интервью телеканалу «Царьград».

Поводом для такого комментария стал случай с экс-главой Индустриального района Перми Дмитрием Дробининым. Напомним, в 2024 году он был уличен во взяточничестве, после чего заявил о готовности отправиться в зону СВО. Однако, по имеющейся информации, к концу 2025 года Дробинин отказался от этой идеи.

Цыганова назвала подобные ситуации позорными и призвала к законодательным изменениям.

«Давно уже назрело решение запретить бывшим госслужащим-коррупционерам отмываться через СВО, потому что все эти новости — какой-то сплошной позор», — подчеркнула артистка.

Ранее экс-мэру Владивостока простили взятку в 38 млн рублей и 12-летний срок за участие в СВО.