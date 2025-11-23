Русские вихри в НХЛ: Мичков и Грицюк устроили потасовку в матче «Филадельфии» и «Нью-Джерси»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфия Флайерс» и «Нью-Джерси Девилс» запомнился болельщикам не только результативной игрой, но и жаркой дуэлью двух российских форвардов. Как передает «Ленты.ру», нападающие Матвей Мичков и Арсений Грицюк в конце первого периода сошлись в очном противостоянии, которое быстро переросло в настоящую драку.

Инцидент произошел у борта после острой борьбы за шайбу. Эмоции хоккеистов выплеснулись за рамки спортивного противостояния, и судьям пришлось вмешаться, чтобы разнять потасовку. В итоге арбитры назначили Мичкову 4 минуты штрафа, тогда как Грицюк отправился на скамейку штрафников на 2 минуты.

Несмотря на обостренную борьбу, победу в матче со счетом 6:3 одержала «Филадельфия». Любопытно, что сам Матвей Мичков внес вклад в успех своей команды, отметившись заброшенной шайбой. Эта победа позволила «Флайерс» набрать 25 очков и подняться на восьмую позицию в таблице Восточной конференции. «Нью-Джерси» с 27 очками сохраняет вторую строчку.

20-летний Мичков выступает за «Филадельфию» с 2024 года и в текущем сезоне уже набрал 10 (5+5) очков в 20 матчах. Его визави, 24-летний Арсений Грицюк, присоединился к «Нью-Джерси» в мае 2025 года и в 21 игре набрал 10 (4+6) результативных баллов.

